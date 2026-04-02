قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن خطاب الرئيس دونالد ترامب أوضح أهداف واشنطن في إيران وبعث برسالة للعالم "أننا سندافع عن شعبنا ومصالحنا وسندعم السلام بالقوة".

وأضاف روبيو في منشور عبر إكس، أن خطاب ترامب كان واضحا بشأن أهدافنا في إيران وهي تدمير مصانع أسلحتهم وقدراتهم البحرية والجوية وإنهاء فرصهم في امتلاك سلاح نووي.

وأشار إلى أن قيادة ترامب تبعث برسالة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة ستدافع عن شعبها ومصالحها وستحافظ على السلام من خلال القوة.

وكان ترامب هدد أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق سنضرب جميع محطات توليد الطاقة بإيران"، وشكر حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه لن يسمح بتعرضهم بأي شكل لأي ضرر، وفقا لروسيا اليوم.