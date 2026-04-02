

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب الأمريكية ضد إيران ليست من أجل النفط.

وأضاف الرئيس في خطابه للأمة: "نحن الآن مستقلون تمامًا عن الشرق الأوسط، ومع ذلك نحن هناك لنساعد. لسنا مضطرين للتواجد هناك، ولا نحتاج إلى نفطهم، ولا نحتاج إلى أي شيء يمتلكونه. نحن هناك لمساعدة حلفائنا".

وفي وقت سابق من العام، أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في يناير، وسيطرت عمليًا على صادرات النفط من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقد أثارت حرب إيران أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، حيث أغلق النظام الإيراني فعليًا مضيق هرمز. ومن المتوقع أن تواجه الدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على خام الشرق الأوسط نقصًا في الوقود خلال الأسابيع المقبلة. كما من المتوقع أن تواجه أوروبا مشاكل في الإمدادات.