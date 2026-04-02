تراجع أسعار الذهب والأسهم وارتفاع النفط بعد لحظات من خطاب ترامب

كتب : وكالات

04:28 ص 02/04/2026

ترامب

ردت الأسواق سلبًا على خطاب ترامب حول خطته للحرب مع إيران.

في البداية ، تراجعت عقود S&P 500 المستقبلية بنسبة 0.75%، وانخفضت عقود ناسداك المستقبلية بنسبة 1%، وهبطت عقود داو المستقبلية بأكثر من 310 نقاط.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث صعد خام غرب تكساس من حوالي 98 دولارًا إلى نحو 104 دولارات، وارتفع خام برنت من 99 دولارًا إلى 106 دولارات.

وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن الذهب هبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2% إلى 4650.23 دولار للأوقية بعد خطاب ترامب.

وسينعكس هذا الارتفاع مباشرة على أسعار الوقود، والتي ارتفعت بالفعل في الولايات المتحدة منذ بدء الحرب في 28 فبراير من متوسط 2.46 دولار للجالون إلى أكثر من 4 دولارات اليوم.

