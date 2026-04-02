"المفاوضات والحرب البرية".. ما لم يقله ترامب في خطابه للأمة

لم يتطرق خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مسارين رئيسيين محتملين لإنهاء الحرب خلال خطابه للأمة اليوم الخميس وهما: إجراء مفاوضات أو إرسال قوات برية.

دونالد ترامب، قال مرارًا إن فريقه يجري مناقشات مع المسؤولين الإيرانيين، وقال هذا الصباح إن "رئيس النظام الجديد في إيران" طلب وقف إطلاق النار، فيما تنفي إيران أي مفاوضات.

وفي الوقت نفسه، تجمع الولايات المتحدة قوات من مشاة البحرية وعناصر أخرى يمكن نشرها للاستيلاء على أراضٍ في إيران، إلا أن ترامب لم يذكر أي خطط لاستخدامها في الخطاب.

ترامب: الولايات المتحدة "تقترب من إتمام"أهدافها في حرب إيران

وتابع ترامب إن الولايات المتحدة "تقترب جدًا" من إنهاء عملياتها العسكرية ضد إيران. وأضاف: "يسعدني الليلة أن أقول إن الأهداف الاستراتيجية الأساسية تقترب من الاكتمال".

وفي وقت لاحق، أشار ترامب إلى إطار زمني يتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إما للتوصل إلى اتفاق مع إيران أو لقصف بنيتها التحتية.