إعلان

رويترز: ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 105 دولار للبرميل بعد خطاب ترامب

كتب : محمد جعفر

04:14 ص 02/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بنسبة 3.8% لتصل إلى 105.12 دولارًا للبرميل، عقب خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وتوعد ترامب خلال خطاب ألقاه الخميس من البيت الأبيض، بشن ضربات شديدة على إيران تمتد لأسبوعين أو ثلاثة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجيش الأمريكي قادر على إنهاء المهمة "بسرعة كبيرة".

وقال ترامب: "طهران لم يكن لديها أي نية للتخلي عن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية"، وأوضح: "الارتفاع الأخير في أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة هو زيادة قصيرة الأمد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خطاب ترامب خام برنت أسعار النفط

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

