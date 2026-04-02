سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بنسبة 3.8% لتصل إلى 105.12 دولارًا للبرميل، عقب خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وتوعد ترامب خلال خطاب ألقاه الخميس من البيت الأبيض، بشن ضربات شديدة على إيران تمتد لأسبوعين أو ثلاثة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجيش الأمريكي قادر على إنهاء المهمة "بسرعة كبيرة".

وقال ترامب: "طهران لم يكن لديها أي نية للتخلي عن طموحاتها في امتلاك أسلحة نووية"، وأوضح: "الارتفاع الأخير في أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة هو زيادة قصيرة الأمد".