ترامب يُنهي خطابه عن إيران في أقل من 20 دقيقة

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحضور بعد إلقائه كلمته من قاعة كروس بالبيت الأبيض، حيث استخدم الخطاب الرئيسي لتحديث الأمة حول الحرب في إيران.

أنهى ترامب خطابه في أقل من 20 دقيقة، قائلاً: "عندما ينتهي كل شيء، ستكون الولايات المتحدة أكثر أمانًا، أقوى، أكثر ازدهارًا، وأعظم مما كانت عليه من قبل".

وأضاف: "ليبارك الله رجال ونساء القوات المسلحة الأمريكية، وليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية. شكرًا جزيلاً، و تصبحون على خير."

وخلال خطابة، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بشدة قصوى" خلال الأسبوعين أو مما يُنهي على الأرجح آمال أولئك الذين كانوا يتطلعون إلى نهاية وشيكة للحرب. وأضاف: "سنضربهم بشدة قصوى خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة، وسنعيدهم إلى العصر الحجري، حيث ينتمون".

وعلى الرغم من التصعيد الظاهر، أشار ترامب إلى أن "المناقشات مستمرة".