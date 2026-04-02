ترامب: إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران سألوم نائبي.. وإذا حدث سأنسب الفضل لنفسي


كتب- محمد جعفر:

02:18 ص 02/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب، إن نائبه جيه دي فانس يعمل بجد على التفاوض على اتفاق مع إيران.

وأضاف ترامب خلال تصريحات أدلى بها للحضور قبل غداء عيد الفصح في البيت الأبيض: " دي فانس يقوم بعمل رائع، ويعمل على إتمام الصفقة، أليس كذلك؟ كيف تسير الأمور؟ هل هي على ما يرام؟".

وتابع: "لذا، إذا لم تتم الصفقة، فسألوم جيه دي فانس أما إذا تمت، فسأنسب الفضل لنفسي بالكامل."

ألمح الرئيس دونالد ترامب بإيجاز إلى خطابه الذي سيلقيه الليلة للأمة في تصريحات أدلى بها خلال غداء عيد الفصح في البيت الأبيض يوم الأربعاء، قائلاً للحضور إنه يخطط "لإخبار الجميع بمدى عظمة" خلال خطابه الذي سيلقيه من المكتب البيضاوي.

قال ترامب للحضور: "الليلة، سألقي خطابًا قصيرًا في تمام الساعة التاسعة، وسأخبر الجميع كم أنا عظيم، وما أنجزته من عمل رائع، عمل مذهل، عمل مذهل حقًا. ولكن بجدية، لو لم يكن لديكم رئيس مثلي، لو كان لديكم رئيس مختلف، لما كانت إسرائيل موجودة".

في وقت سابق من يوم الأربعاء، صرح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN أن الرئيس يعتزم تقديم "تحديث عملياتي" حول سير الحرب مع إيران، والتي قال هو وكبار مسؤولي الإدارة إنها متقدمة على الجدول الزمني المحدد.

