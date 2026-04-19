أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران "لم تنتهِ بعد"، مشيرًا إلى احتمالية حدوث تطورات جديدة في أي لحظة.

الأيام المقبلة تحمل مفاجآت

وقال نتنياهو، خلال خطاب ألقاه إلى جانب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، إن المرحلة المقبلة قد تحمل مفاجآت، مضيفًا: "قد تحمل لنا أي لحظة تطورات جديدة، ومن يدري ماذا سيحمل الغد أو الذي يليه"، مشددًا على أن بلاده، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ماضية في تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن هذه الشراكة "ستحقق المزيد من الأمل والنور للشعوب الحرة حول العالم".

اعتبر نتنياهو أن إسرائيل تخوض "حربًا ضد طغيان إيران"، متهمًا طهران بالسعي إلى نشر عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدًا أن الشراكة مع واشنطن ستسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والأمل عالميًا.

نتنياهو: ترامب أفضل صديق لإسرائيل

وفي سياق متصل، أشاد نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه "أفضل صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض"، وأنه يعمل على "تغيير العالم نحو الأفضل للأجيال القادمة".