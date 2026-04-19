أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية لويزيانا عن مقتل ثمانية أطفال في حادث إطلاق نار جماعي وقع اليوم الأحد في مدينة شريفبورت، وفقًا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وأفادت الشرطة الأمريكية، بأن الضباط استجابوا لبلاغ عن شجار عائلي في المربع السكني رقم 300 بشارع 79 الغربي بعد الساعة السادسة صباحًا بقليل.

وذكرت شبكة "إن بي سي"، تفاصيل الواقعة، حيث وصف المتحدث باسم الشرطة، كريستوفر بورديلون، مسرح الجريمة بأنه واسع النطاق، ممتدًا إلى منزلين في المنطقة ومنزل ثالث في شارع هاريسون المجاور.

وأوضح بورديلون، أن هناك ثلاثة مواقع مختلفة مرتبطة بالحادث، قائلاً إن إطلاق النار وقع على بعد مسافة قصيرة في المربع 300 من شارع 79 الغربي، مع حادث إطلاق نار آخر مرتبط به في شارع هاريسون، بالإضافة إلى منزل مجاور في شارع 79 الغربي لجأ إليه أحد الضحايا بعد الواقعة.

وخلال مؤتمر صحفي، أشار بورديلون إلى أن عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص، ثمانية منهم لقوا حتفهم، وتتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و14 سنة.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة، أن المشتبه به، فور مغادرته المكان، قام بسرقة سيارة بالقرب من زاوية شارع ويست 79 ولينوود، قبل أن تلاحقه دوريات الشرطة في مطاردة انتهت بإطلاق النار عليه ومقتله في أبرشية بوسير.

وأكد بورديلون، أن الشرطة تعتقد أن المشتبه به هو الشخص الوحيد الذي نفذ إطلاق النار في هذه المواقع، دون الكشف عن هويته، مشيرًا إلى أن بعض الأطفال الذين كانوا في المنازل «كانوا من أحفاده»، فيما لا يزال الدافع وراء الحادث غير واضح.

من جانبه، قال عمدة مدينة شريفبورت، توم أرسينو، إن المجتمع يعيش حالة حداد، واصفًا الحادث بأنه وضع مأساوي، وربما الأسوأ الذي شهدته المدينة على الإطلاق، مؤكدًا أن السلطات تعمل على معالجة المعلومات وأنها في أيدٍ أمينة للغاية.