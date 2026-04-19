رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: لن نقبل في المفاوضات بأي إملاءات

كتب : وكالات

07:38 م 19/04/2026

محادثات باكستان بين إيران وأمريكا

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، إن طهران لن تقبل من المفاوضات مع الولايات المتحدة في إسلام آباد، إلا ما هو مبني على المصلحة الوطنية.
وأضاف عزيزي في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، أنه يجب أن تؤدي محادثات باكستان إلى نتائج ملموسة بالنسبة لإيران.
وأوضح رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أن الفريق الإيراني الدبلوماسي المشارك في المفاوضات لن يقبل أي إملاءات.
وشدد عزيزي على ضرورة أن تقبل واشنطن النظام الجديد لتسيير العمل في مضيق هرمز.
وفي وقت سابق، صرح البيت الأبيض لشبكة سي إن إن الأمريكية أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، سيحضر الجولة المقبلة من المحادثات المتعلقة بإيران في باكستان، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر.

ويأتي ذلك رغم نفي الرئيس دونالد ترامب مشاركة نائبه في هذه الجولة، إذ قال في مقابلة مع برنامج "إم إس ناو" على محطة "إم إس إن بي سي" إن السبب يعود إلى مخاوف أمنية.

وأثارت تصريحات ترامب حالة من التشويش بشأن المسؤولين الذين سيحضرون المحادثات في إسلام آباد، حيث قال إن "ممثليه" سيكونون هناك مساء الغد، وفقا لـ "سي إن إن".

حرب إيران إيران وأمريكا محادثات باكستان مفاوضات إيران

