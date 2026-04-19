أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتخذ قرارات رئيسية بشأن الحرب في إيران بطريقة مرتجلة ودون الرجوع إلى مستشاريه، وكان حريصًا على التوصل إلى وقف إطلاق النار لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود.

مشاهد الانفجارات داخل إيران

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين تحدثوا مع وول ستريت جورنال، ركّز ترامب خلال الحرب على مؤشرات تكتيكية مثل عدد الأهداف الإيرانية التي تم تدميرها، وكان يستمتع بمشاهدة لقطات الانفجارات داخل إيران.

وأضاف التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية الأحد، أنه عندما علم بإسقاط طائرتين أمريكيتين فوق إيران، صرخ في مساعديه "لساعات". وأشار مسؤولون في الإدارة للصحيفة الأمريكية، إلى أن فريقه أبقاه بعيدًا عن غرفة العمليات (غرفة الوضع) لأنهم اعتقدوا أن اندفاعه لن يكون مفيدًا.

عملية إنقاذ الطيار الأمريكي

وبعد إنقاذ الطيار الثاني في عملية أمريكية وُصفت بالدرامية، نشر ترامب سلسلة تهديدات عبر منصة تروث سوشيال، حيث كتب: "افتحوا مضيق هرمـز اللعين يا أيها المجانين، أو ستعيشون في الجحيم"، وبحسب التقرير المنشور على الصحيفة الأمريكية، تواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الجمهوري وقادة مسيحيون مع البيت الأبيض في ذلك اليوم، معبرين عن قلقهم من استخدام الرئيس لغة نابية في عيد الفصح.

وأضاف التقرير أن تهديده بأن "حضارة بأكملها ستموت الليلة" كان أيضًا قرارًا ارتجاليًا دون تنسيق مع مستشاريه، في إطار محاولة للضغط على إيران.

التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار

وأشار التقرير الذي نشرته وول ستريت جورنال، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لرغبة ترامب في التوصل إلى اتفاق هو الضغوط الاقتصادية الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، حيث فوجئ بعض مسؤولي البيت الأبيض بسرعة قدرة إيران على تعطيل الممر الملاحي. ونقل التقرير عن مسؤولين أن ترامب أبدى إعجابه بقدرة شخص يمتلك طائرة مسيّرة على إغلاق المضيق.

تأثير إغلاق مضيق هرمز على أسعار الطاقة

كما أعربت شركات طاقة عن مخاوفها من تأثير الإغلاق على الأسواق، فيما بدا أن هذه المخاوف تؤثر أحيانًا على حسابات ترامب، بينما أظهر في أوقات أخرى استعدادًا لمواصلة التصعيد.

وأشار التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، إلى أن مكالمات ترامب الإعلامية المتكررة لم تكن منسقة مع فريقه الإعلامي، الذي نصحه بتقليل ظهوره بسبب الرسائل المتناقضة، لكنه عاد لاحقًا للتواصل اليومي مع وسائل الإعلام.

كما ذكر أن كبار مستشاريه ضغطوا عليه لإلقاء خطاب رسمي، لكنه كان مترددًا، وانتهى به الأمر إلى إلقاء خطاب في 1 أبريل دون تقديم توضيح لكيفية انتهاء الحرب أو تعزيز الدعم لها.

الانتخابات النصفية الأمريكية

ومع اقتراب مهلة إلزام إيران بالتفاوض، كان ترامب منشغلًا بموضوعات أخرى مثل انتخابات ولاية إنديانا، والانتخابات النصفية الأمريكية، والذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، وفقًا لمصادر تحدثت مع وول ستريت جورنال.

وأشار التقرير، إلى أن ترامب حاول أيضًا تحويل الانتباه إلى مشاريع أخرى مثل تجديد قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض والاحتفال بالذكرى الـ250 للاستقلال الأمريكي.