أفاد مسؤولون، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك بوست، بأن تباطؤ مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يعود بدرجة كبيرة إلى مشكلات لوجستية تعرقل سرعة تبادل الرسائل بين الجانبين.

وأوضح المسؤولون أن الرسائل المتبادلة تحتاج في كثير من الأحيان إلى يومين أو ثلاثة أيام حتى تصل إلى القيادة الإيرانية، بسبب اعتماد الوسطاء على نقل الاتصالات بشكل فعلي بين المفاوضين وصناع القرار الرئيسيين في طهران.

وأشاروا إلى أن هذه الآلية تساهم في إبطاء وتيرة المحادثات الجارية بين الطرفين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن قادة أوروبيين ومسؤولين في الشرق الأوسط يبدون قلقًا من اعتقاد إيران بأنها تمتلك حاليًا الأفضلية، نتيجة تردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العودة إلى العمليات القتالية.

وأضاف المسؤولون أن القيادة الإيرانية أظهرت على مدى سنوات قدرة على التكيف مع العقوبات الاقتصادية، وقد لا ترى نفسها مضطرة إلى تقديم تنازلات كبيرة في المدى القريب.

البيت الأبيض يرفض التقييم

في المقابل، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض هذا التقييم، مؤكدة أن الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب التداعيات الناتجة جزئيًا عن الحصار البحري الأمريكي المستمر، ستدفع طهران في نهاية المطاف إلى الاستسلام.

وأضافت أن البحرية الإيرانية أصبحت خارج الخدمة، وأن الجيش الإيراني تم القضاء عليه، فيما تعرضت المنشآت النووية للتدمير، مؤكدة أن الاقتصاد الإيراني يواجه ضغوطًا شديدة نتيجة ما وصفته بأنه أحد أنجح عمليات الحصار البحري في التاريخ.