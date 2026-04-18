إعلان

ترامب: محاولة إغلاق مضيق هرمز تكررت سابقًا ولا يمكن ابتزازنا

كتب : وكالات

03:58 م 18/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى كان مطروحًا، كما حدث في سنوات سابقة"

وأضاف ترامب أثناء فعاليات توقيع في البيت الأبيض: "محاولة إغلاق مضيق هرمز تكررت سابقًا ولا يمكن ابتزازنا".

إغلاق مضيق هرمز

وأعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد وإعادة السيطرة عليه كما كان في السابق بعد أقل من 24 ساعة على فتحه.

ونقلت وكالة "إرنا" عن المتحدث باسم القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري، أن السيطرة على مضيق هرمز عادت إلى ما كانت عليه سابقًا، وأن هذا الممر الاستراتيجي يخضع لإدارة وسيطرة مشددة من قبل القوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: "جمهورية إيران الإسلامية، وبناءً على التفاهمات السابقة خلال المفاوضات، وافقت بحسن نية على عبور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل مُدار".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

خاص لـ"مصراوي"| دبلوماسي إيراني: اقترحنا كونسورتيوم نووي مع الخليج
شئون عربية و دولية

خاص لـ"مصراوي"| دبلوماسي إيراني: اقترحنا كونسورتيوم نووي مع الخليج
المحليات لم تشاهد حملات الترشيد.. أعمدة إنارة الطريق الدائري تعمل نهارا
مصراوى TV

المحليات لم تشاهد حملات الترشيد.. أعمدة إنارة الطريق الدائري تعمل نهارا
مصراوى TV

د. محمود محيي الدين: عندنا "حكومات الرئيس".. وفترة عاطف صدقي "شديدة التميز"
أخبار مصر

"حج بلا حقيبة"| آلية جديدة للحج تُطبق لأول مرة في السعودية
زووم

ظهور جديد لابنة علي الحجار: بطلوا افترى واللي يقدر يجيبلي شغل اتفضلوا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

