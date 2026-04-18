ترامب: محاولة إغلاق مضيق هرمز تكررت سابقًا ولا يمكن ابتزازنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى كان مطروحًا، كما حدث في سنوات سابقة"

وأضاف ترامب أثناء فعاليات توقيع في البيت الأبيض: "محاولة إغلاق مضيق هرمز تكررت سابقًا ولا يمكن ابتزازنا".

وأعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد وإعادة السيطرة عليه كما كان في السابق بعد أقل من 24 ساعة على فتحه.

ونقلت وكالة "إرنا" عن المتحدث باسم القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري، أن السيطرة على مضيق هرمز عادت إلى ما كانت عليه سابقًا، وأن هذا الممر الاستراتيجي يخضع لإدارة وسيطرة مشددة من قبل القوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: "جمهورية إيران الإسلامية، وبناءً على التفاهمات السابقة خلال المفاوضات، وافقت بحسن نية على عبور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل مُدار".