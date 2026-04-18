وزير الخارجية الباكستاني: الاتفاق بين أمريكا وإيران "قريب جدًا"

قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إن الدبلوماسيين الباكستانيين يعملون على "تقريب وجهات النظر" بين الولايات المتحدة وإيران وأن الاتفاق قريب جدا.

وأضاف أن إحدى نقاط الخلاف تتعلق بلبنان، مع ترحيبه بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وفي تصريحات أدلى بها خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا يوم الجمعة، قال دار إن الولايات المتحدة وإيران كانتا "قريبتين جدًا" من التوصل إلى اتفاق في جولة المحادثات التي جرت في إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي.