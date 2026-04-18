إعلان

رويترز: مصر تعمل مع باكستان على خطة سلام دائمة بين أمريكا وإيران

كتب : وكالات

12:06 م 18/04/2026

بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم السبت، إن مصر تعمل بشكل وثيق مع باكستان على إطار يهدف إلى تحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران حسبما قالت وكالة أنباء رويترز.

وأضاف وزير الخارجية حسبما نقلت رويترز، أن مصر وتركيا وباكستان والسعودية تنسق جهودًا إقليمية أوسع تركز على منع تجدد التصعيد ووضع أسس لترتيب أمني لما بعد الحرب، مشددًا على أهمية حماية دول الخليج واستقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي.

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ونظيره التركي هاكان فيدان ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، اجتماعا رباعيا فى مدينة أنطاليا يوم الجمعة، وذلك على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، حيث تناول الوزراء مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية ومستجدات الوضع الإقليمي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري يعد الاجتماع الثالث فى إطار الآلية الرباعية، حيث عقد الاجتماع الأول في الرياض 20 مارس، والثاني في إسلام آباد في 29 مارس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا اتفاق وقف إطلاق النار وزارة الخارجية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان