إعلام إيراني: طهران لم توافق حتى الآن على المشاركة في جولة المفاوضات المقبلة

كتب : وكالات

11:39 ص 18/04/2026

مضيق هرمز

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، بأن مسؤولين في الجمهورية الإسلامية لم يوافقوا حتى الآن على المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات.

وأضافت الوكالة أن هذا الموقف تم إبلاغه إلى الجانب الأمريكي عبر وسيط باكستاني.

وبحسب ما نقلته الوكالة، فإن استمرار ما وصفته بـ"الحصار البحري" المفروض على إيران، إلى جانب ما اعتبرته "مطالب أمريكية مفرطة" في المفاوضات، والتي استمرت في الرسائل المتبادلة مؤخرًا، كانا من أسباب هذا القرار.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد وإعادة السيطرة عليه كما كان في السابق بعد أقل من 24 ساعة على فتحه.

إيران وأمريكا حرب إيران اتفاق وقف إطلاق النار مضيق هرمز

