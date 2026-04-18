ترامب: قد نضطر للبدء في إلقاء القنابل مرة أخرى على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب بحلول يوم الأربعاء.

وقال ترامب: "ربما لن أمدده، لكن الحصار (على الموانئ الإيرانية) سيستمر"، مضيفًا للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" في طريق عودته إلى واشنطن من فينيكس بولاية أريزونا: "لذلك هناك حصار، وللأسف قد نضطر للبدء في إلقاء القنابل مرة أخرى على إيران".

وفي الوقت نفسه، قال ترامب للصحفيين المرافقين له على الطائرة: "أعتقد أن ذلك سيحدث"، في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: "تلقينا بعض الأخبار الجيدة قبل 20 دقيقة، ويبدو أن الأمور تسير بشكل جيد جدًا في الشرق الأوسط مع إيران".

وتابع: "ستسمعون عن ذلك. أعتقد فقط أن هذا أمر يجب أن يحدث، إنه أمر منطقي جدًا أن يحدث، وأعتقد أنه سيحدث. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أنه سيحدث"، وذلك ردًا على سؤال حول ماهية الأخبار الجيدة.

اتفاق وقف إطلاق النار

كما قال ترامب في مقابلة مع وكالة فرانس برس إنه "لا توجد نقاط خلاف" متبقية بشأن اتفاق سلام مع إيران، مضيفًا أن التوصل إلى اتفاق "قريب جدًا".

وقال ترامب في مقابلة هاتفية قصيرة: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق". وعند سؤاله عن القضايا العالقة، قال: "لا توجد نقاط خلاف".

إغلاق مضيق هرمز

وفي وقت سابق، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد وإعادة السيطرة عليه كما كان في السابق بعد أقل من 24 ساعة على فتحه.

ونقلت وكالة "إرنا" عن المتحدث باسم القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري، أن السيطرة على مضيق هرمز عادت إلى ما كانت عليه سابقًا، وأن هذا الممر الاستراتيجي يخضع لإدارة وسيطرة مشددة من قبل القوات المسلحة.