عندي عدم بركة في مرتبي رغم بساطة المعيشة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

10:48 ص 18/04/2026

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من شخص يقول فيه: “كل ما يجي لي فلوس أو مرتب بيتصرف بسرعة ومش عارف السبب رغم إني ماشي على قدي.. أعمل إيه؟”.

وأوضح كمال، خلال برنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن المال نعمة من الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «نِعم المال الصالح للرجل الصالح»، مؤكدًا أن المشكلة في كثير من الأحيان لا تكون بسبب قلة المال، بل بسبب عدم الانتباه لمصروفات يومية صغيرة تتكرر وتستنزف الدخل دون شعور.

وأشار أمين الفتوى إلى أن من أسباب ضياع المال الإنفاق غير المنظم مثل الجلوس المتكرر في المقاهي، أو الاستخدام الزائد لباقات الإنترنت، أو المصروفات البسيطة التي يظنها البعض غير مؤثرة، لكنها تتجمع في نهاية الشهر لتشكل مبلغًا كبيرًا، موضحًا أن غياب التخطيط المالي من أبرز الأسباب.

وأضاف أن من الحلول العملية اتباع قاعدة تنظيمية للإنفاق مثل تقسيم الدخل إلى 50% للاحتياجات الأساسية، و30% للالتزامات، و20% للطوارئ، مع التأكيد على ضرورة التروي قبل الشراء، والانتظار 24 ساعة قبل اتخاذ قرار شراء أي شيء غير ضروري لتقليل الاندفاع.

وأكد أن استحضار النية الصالحة في العمل، والإنفاق على النفس والأهل بنية القربة إلى الله، يجلب البركة في المال، إلى جانب الحرص على الصدقة ولو بالقليل، والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما لذلك من أثر في زيادة الرزق وبركته.

