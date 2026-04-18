مصر تشدد على ضرورة التوصل لهدنة إنسانية في السودان

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع نظيرته البريطانية "إيفيت كوبر" السبت، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، في إطار التشاور الدوري بين البلدين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن الدكتور بدر عبد العاطي ثمن في مستهل اللقاء التطور الذى تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مؤكدا التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب وزير الخارجية حسبما قالت الخارجية في بيان صدر عنها السبت، عن التطلع لإتمام زيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات البريطانية من خلال مشاركة كبرى الشركات البريطانية في مؤتمر استثماري من شأنه أن يمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك بجانب التعاون في ملف الهجرة، مؤكداً أهمية ربطه بالجانب التنموي ومعالجة أسبابه الجذرية.

التطورات الإقليمية

وتابعت الخارجية في بيانها أن اللقاء تناول كذلك التطورات الإقليمية، حيث استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة، معربا عن أمله ان تسفر المفاوضات الأمريكية - الإيرانية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل لتفاهمات تؤدى إلى إنهاء الحرب.

الأوضاع في السودان

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية خالصة، مؤكدًا أولوية وصول المساعدات إلى الشعب السوداني دون عوائق. كما استعرض الجهود التي تبذلها مصر في إطار الرباعية الدولية للتعامل مع الأزمة حسبما قالت الخارجية في بيانها.

وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران التأكيد على الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور المشترك على ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، وبما يسهم في خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية.