"على غرار غزة".. إسرائيل تعلن تطبيق نموذج الخط الأصفر في لبنان

كتب : وكالات

09:55 ص 18/04/2026

أعلنت إسرائيل عزمها فرض ما يُسمى بـ"الخط الأصفر" داخل الأراضي اللبنانية، والذي يمنع السكان من العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وذلك وفقًا لمسؤولين كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي..

وقد استُخدم هذا التكتيك سابقًا في غزة، حيث يُحدد "الخط الأصفر" منطقة خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حربًا استمرت عامين، وتُعد هذه المنطقة محظورة على السكان.

نموذج الخط الأصفر

وقال مسؤولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين خلال مؤتمر يوم السبت: "سيتم تطبيق نموذج "الخط الأصفر" المستخدم في غزة أيضًا في لبنان، وقد حدّد الجيش بالفعل خطًا أصفر يصل إلى المناطق التي تنتشر فيها قواته حاليًا".

وأضاف المسؤولون أن السكان لن يُسمح لهم بالعودة إلى 55 قرية لبنانية تقع داخل هذه المنطقة.

وتابعوا: "الجيش مخوّل بمواصلة تدمير البنية التحتية الإرهابية هناك حتى خلال فترة وقف إطلاق النار".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد صرّح يوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل السيطرة على جميع المناطق التي قام بتطهيرها واحتلالها.

وفي السياق ذاته، بدأ بعض سكان جنوب لبنان بالعودة إلى منازلهم مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في البلاد.

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بعد نحو 24 ساعة من إعادة فتحه
شئون عربية و دولية

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بعد نحو 24 ساعة من إعادة فتحه
محافظ القليوبية يكافئ سائقي لودرات لإنقاذ موقف حريق القناطر الخيرية - صور
أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يكافئ سائقي لودرات لإنقاذ موقف حريق القناطر الخيرية - صور
أول رد فعل من خوان بيزيرا بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية
رياضة محلية

أول رد فعل من خوان بيزيرا بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية
الجنايات تستكمل محاكمة 6 متهمين في "خلية داعش أكتوبر"
حوادث وقضايا

الجنايات تستكمل محاكمة 6 متهمين في "خلية داعش أكتوبر"
"بوظت فرحها".. عروس تتعرض لهجوم انتقامي يوم الزفاف في بريطانيا
حوادث وقضايا

"بوظت فرحها".. عروس تتعرض لهجوم انتقامي يوم الزفاف في بريطانيا

إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا غير مطروح بأي شكل