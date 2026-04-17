هيئة البث الإسرائيلية: منشور ترامب بشأن وقف الهجمات على لبنان فاجأ المسؤولين الإسرائيليين

كتب : وكالات

08:26 م 17/04/2026

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا فيه إسرائيل إلى عدم تنفيذ هجمات جديدة في لبنان، فاجأ المسؤولين الإسرائيليين.
وفي وقت سابق، قال ترامب، إن إسرائيل لن تقوم بقصف لبنان مرة ثانية، لقد منعتها الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك.
وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "ستحصل الولايات المتحدة الأمريكية على كل "الغبار" النووي الذي تخلّفه قاذفاتنا العظيمة B2 - ولن يتم تبادل أي أموال بأي شكل من الأشكال أو صورة من الصور".
وتابع ترامب على تروث سوشيال: "هذه الصفقة لا تخضع بأي حال من الأحوال للبنان أيضًا، لكن الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان، وستتعامل مع قضية حزب الله بطريقة مناسبة".
وأكد ترامب: " لن تقوم إسرائيل بعد الآن بقصف لبنان. لقد تم منعها من القيام بذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لقد كفى ذلك".

دونالد ترامب مضيق هرمز اتفاق وقف إطلاق النار لبنان وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
رياضة محلية

"كسر حاجز الخوف".. فتيات بالدقهلية يروين تفاصيل تعرضهن للتحرش من مدرس
حوادث وقضايا

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

5 أسباب مقلقة تفسر ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء
نصائح طبية

الحرس الثوري: عبور السفن العسكرية في مضيق هرمز لا يزال محظورًا
شئون عربية و دولية

