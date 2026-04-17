أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا فيه إسرائيل إلى عدم تنفيذ هجمات جديدة في لبنان، فاجأ المسؤولين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن إسرائيل لن تقوم بقصف لبنان مرة ثانية، لقد منعتها الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "ستحصل الولايات المتحدة الأمريكية على كل "الغبار" النووي الذي تخلّفه قاذفاتنا العظيمة B2 - ولن يتم تبادل أي أموال بأي شكل من الأشكال أو صورة من الصور".

وتابع ترامب على تروث سوشيال: "هذه الصفقة لا تخضع بأي حال من الأحوال للبنان أيضًا، لكن الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان، وستتعامل مع قضية حزب الله بطريقة مناسبة".

وأكد ترامب: " لن تقوم إسرائيل بعد الآن بقصف لبنان. لقد تم منعها من القيام بذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لقد كفى ذلك".