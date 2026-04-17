قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن ما تحقق من وقف لإطلاق النار كان خلاصة جهود الجميع وثمرة تضحيات اللبنانيين.

الرئيس اللبناني: لبنان باقٍ هنا ولن يرحل

وأضاف عون، في بيان له اليوم الجمعة، أن لبنان باقٍ هنا ولن يرحل، مشيرًا إلى أن بلاده وصلت الليل بالنهار لتحقيق وقف إطلاق النار في لبنان وتحملت الكثير من أجله.

وأوضح الرئيس اللبناني، أنه تم تحمل اتهامات وإهانات دون تراجع»، من أجل الوصول إلى ما وصفه بأنه «الأصلح والأصوب.

عون: لبنان استعاد نفسه للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن

وأكد الرئيس اللبناني الانتقال من مرحلة وقف إطلاق النار إلى العمل على اتفاقات دائمة، قائلًا "إن لبنان استعاد نفسه للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن ولم يعد ورقة في جيب أحد ولا ساحة لأحد".

الرئيس اللبناني: المفاوضات ليست ضعفًا ولا تراجعًا ولا تنازلًا

وشدد عون، على أن المفاوضات ليست ضعفًا ولا تراجعًا ولا تنازلًا، بل قرار نابع من القوة وحق الشعب، مؤكدًا أنها لا تعني التفريط بأي حق.

وقال عون: "لن اسمح بعد اليوم بموت أي لبناني من أجل مصالح الآخرين"، مشيرًا إلى استعداده لتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الخيارات والذهاب حيثما كان من أجل تحرير البلاد.

وأضاف أن لبنان لن يبرم أي اتفاق يمس الحقوق أو ينتقص من الكرامة أو يفرط بذرة تراب، مؤكدًا أن قوة الوطن في وعي شعبه ووحدته.

رئيس لبنان: الحكومة لن تسمح بزرع الفرقة بين اللبنانيين

وتابع الرئيس اللبناني "أن الحكومة لن تسمح بزرع الفرقة بين اللبنانيين، وأن ما يتم العمل عليه يهدف إلى مستقبل أفضل من الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار ستتم يدًا بيد وأن اللبنانيين في سفينة واحدة".

ودعا عون الشعب اللبناني إلى التكاتف، مؤكدًا أن تضحيات الصامدين لن تضيع، وأن لبنان لن ينكسر وسيصنع مستقبله بإرادته.