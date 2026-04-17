رويترز: الهند تسدد ثمن شحنات النفط الإيراني باليوان الصيني

قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة أنباء رويترز، إن مصافي التكرير الهندية تسدد مدفوعات شحنات نادرة من النفط الإيراني، تم شراؤها بموجب إعفاء مؤقت من العقوبات الأمريكية، باستخدام اليوان الصيني عبر بنك ICICI ومقره مومباي.

وكانت واشنطن قد أعلنت الشهر الماضي عن إعفاءات لمدة 30 يومًا من العقوبات الأمريكية على شراء النفط الروسي والإيراني المنقول بحرًا، في محاولة لتهدئة أسعار الطاقة التي ارتفعت بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. لكن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تجدد هذه الإعفاءات، على أن ينتهي الاستثناء الخاص بالنفط الإيراني يوم الأحد.

صعوبات تسوية المدفوعات

وأشارت المصادر لرويترز، إلى أن صعوبات تسوية المدفوعات بسبب العقوبات الطويلة المفروضة على طهران دفعت بعض المشترين المحتملين إلى التردد في شراء الخام الإيراني بموجب هذا الإعفاء.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اشترت شركة "إنديان أويل" الحكومية، أكبر مصفاة في الهند، نحو مليوني برميل من النفط الإيراني، في أول عملية شراء من هذا النوع منذ سبع سنوات، عبر ناقلة النفط "جايـا"، وفقًا لما نقلته رويترز، وبقيمة تقارب 200 مليون دولار.

ناقلات النفط الإيراني

كما سمحت الهند بدخول أربع ناقلات تحمل نفطًا إيرانيًا لصالح شركة "ريلاينس إندستريز" الخاصة، بحسب المصادر، في حين قامت ناقلة "MT Felicity" بتفريغ شحنتها جزئيًا.

وأضافت المصادر لرويترز، أن المدفوعات تُسوى عبر بنك ICICI، الذي يقوم بتحويل الأموال باليوان الصيني عبر فرعه في شنجهاي إلى حسابات البائعين بالعملة نفسها، دون تحديد هوية البائعين.

وأوضحت المصادر لرويترز، أن شركة "إنديان أويل" دفعت نحو 95% من قيمة الشحنة قبل تفريغها، بناءً على "إشعار جاهزية" من الناقلة، وهو إجراء غير معتاد عادة في مثل هذه الصفقات.

وقالت المصادر، إن المصافي الهندية عادة ما تسدد مدفوعات النفط الخاضع للعقوبات بعد التسليم أو التفريغ.

وأضافت، أن الهند كانت من أكبر مستوردي النفط الروسي منذ عام 2022 بعد العقوبات الغربية على موسكو، كما استخدمت اليوان الصيني في تسوية بعض مدفوعات النفط الروسي.

وأشارت المصادر، إلى أن "إنديان أويل" لا تخطط لإجراء المزيد من مشتريات النفط الإيراني في الوقت الحالي.

وكانت الهند قد توقفت عن شراء النفط الإيراني منذ عام 2019 تحت ضغط العقوبات الأمريكية، فيما أصبحت المصافي الصينية المستقلة أكبر مشترٍ للنفط الإيراني منذ ذلك الحين.