نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار

كتب : محمود الطوخي

08:46 م 16/04/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن جيش الاحتلال لن يخلي مواقعه الحالية في جنوب لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار في لبنان التي أُعلن عنها وتستمر لـ10 أيام.

وأوضح نتنياهو في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستظل متمركزة في "منطقة أمنية" يبلغ عمقها 10 كيلومترات، مؤكدا أن هذا التواجد يهدف إلى تأمين المجتمعات السكنية ومنع عمليات التسلل وإطلاق القذائف الصاروخية المضادة للدبابات.

تحصينات أمنية في لبنان

وأشار نتنياهو، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقي على تواجده ضمن "منطقة أمنية موسعة"، لافتا إلى أنها تتجاوز في مساحتها وقوتها المنطقة التي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية عقب تفاهمات نوفمبر 2024.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه المنطقة بأنها "أقوى بكثير، وأكثر فاعلية، وأكثر تماسكا، وأكثر صلابة مما كانت عليه سابقا"، مؤكدا: "سنبقى هناك. لن نغادر".

مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن

وذكر نتنياهو أن الهدف من قبول وقف إطلاق النار هو توفير مناخ ملائم لاستكمال المباحثات مع الجانب اللبناني، كاشفا عن دعوة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له وللرئيس اللبناني جوزيف عون لعقد اجتماع مرتقب في واشنطن.

وتأتي هذه الدعوة بعد ساعات من رفض جوزيف عون التجاوب مع مكالمة هاتفية من نتنياهو احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية، مما يعكس تعقيد المشهد الدبلوماسي.

وأكد نتنياهو، على أن إسرائيل تدخل هذه المفاوضات من "موقع قوة" وبمطلبين أساسيين لا تنازل عنهما، وهما: نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام مستدام.

وقف إطلاق النار في لبنان حزب الله نتنياهو مفاوضات لبنان وإسرائيل

