أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، دعم بلاده الثابت للحفاظ على زخم وقف إطلاق النار ومسار "محادثات السلام"، معتبرا أن استقرار المنطقة يخدم المصالح الأساسية للشعب الإيراني والمجتمع الدولي على حد سواء.

مفاوضات طهران وواشنطن على الطاولة

خلال الاتصال، أطلع عراقجي نظيره الصيني على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، مؤكدا استعداد طهران لمواصلة البحث عن "حلول عقلانية وعملية".

كما أعرب الوزير الإيراني، عن تقدير بلاده للدور الصيني "الإيجابي" في تخفيف التوترات، وتطلعه لمساهمة بكين الفاعلة في إنهاء الحرب وتحقيق السلام.

مبادرة "النقاط الأربع" والسيادة الوطنية

من جانبه، شدد وانج يي، على أن الصين تقف دائما إلى جانب إيران في الحفاظ على سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية.

وأشار الوزير وانج، إلى مقترح الرئيس شي جين بينج المكون من أربع نقاط، والذي يُمثّل "النهج الصيني" لحل أزمة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الوضع الحالي يمر بمرحلة حاسمة تفتح "نافذة للسلام" يجب استثمارها.

أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الصيني، إلى احترام حقوق إيران المشروعة كدولة مُطلة على مضيق هرمز، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة ضمان سلامة الملاحة الدولية وحرية المرور عبر المضيق.

ولفت الوزير الصيني، إلى وجود إجماع دولي على ضرورة استعادة الملاحة الطبيعية، مؤكدا استعداد بكين للعب دور بناء في تحسين العلاقات الإقليمية وتحقيق استقرار دائم في المنطقة.

وتؤكد هذه المباحثات الهاتفية "الصينية الإيرانية" على الدور الدبلوماسي النشط الذي تلعبه بكين في المنطقة، وسط دعوتها المتكررة للحوار كبديل عن التصعيد، في وقت يظل أمن مضيق هرمز أولوية دولية حيوية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.