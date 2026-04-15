بعد وصوله إلى جدة.. ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وزراء باكستان

كتب : مصطفى الشاعر

10:47 م 15/04/2026

محمد بن سلمان و شهباز شريف

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في مدينة جدة، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في اجتماع رفيع المستوى يتناول ملفات التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع في المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وصول رئيس وزراء باكستان إلى جدة

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصل شهباز شريف، إلى مدينة جدة، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز.

مراسم الاستقبال والوفود الرسمية

شارك في مراسم استقبال رئيس الوزراء الباكستاني لفيف من كبار المسؤولين، يتقدمهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، بالإضافة إلى نائب أمين محافظة جدة علي القرني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر.

أجندة المباحثات وملفات القمة

أوضح مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أن شريف سيعقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، وفي مقدمتها لقاء مع الأمير محمد بن سلمان، لبحث سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفد باكستاني رفيع المستوى

يُرافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يضم كلا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الإعلام عطا الله تارار، بالإضافة إلى المساعد الخاص لرئيس الوزراء سيد طارق فاطمي، والمتحدث باسم رئيس الوزراء لشؤون الإعلام الأجنبي مشرف زايدي، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي تُوليها إسلام آباد لهذه الجولة من المباحثات.

وتعكس هذه الزيارة "الدور المحوري" الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم التنمية والاستقرار بجمهورية باكستان، وحرص القيادتين على استمرارية التشاور رفيع المستوى في الملفات الاستراتيجية.

الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية مفاوضات باكستان اتفاق وقف إطلاق النار حرب إيران السعودية

