استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق، عمر عبدالمجيد العبيدي، وسلّمته "مذكرة احتجاج" رسمية وشديدة اللهجة، ردا على استمرار الاعتداءات التي تنطلق من الأراضي العراقية باتجاه دول المنطقة، في تحرك دبلوماسي حازم.

إدانة ورفض مطلق

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعربت دولة الإمارات في مذكرتها عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الغاشمة التي تُنفذها ميليشيات وجماعات مسلحة إرهابية موالية لإيران من داخل العراق، مؤكدة أن هذه الهجمات استهدفت منشآت حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، في انتهاك صارخ للسيادة والمجال الجوي وخرق صريح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما أنها تأتي رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

تهديد الاستقرار والعلاقات الأخوية

حذّرت المذكرة التي سلّمها أحمد جمعة المراشدة، مدير إدارة الشؤون العربية، من أن استمرار اعتداءات إيران ووكلاؤها يُقوّض المساعي الدولية لتعزيز الأمن، مشددة على أن هذه التصرفات تضع العلاقات مع العراق أمام "تحديات بالغة الحساسية"، مما قد ينعكس سلبا على التعاون القائم بين بغداد ودول الخليج العربية.

مطالب فورية بوقف العدائيات

طالبت الإمارات، الحكومة العراقية بالالتزام بوقف ومنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل ودون قيد أو شرط، داعية إياها للتعامل مع هذه التهديدات بمسؤولية وفورية تنسجم مع المواثيق الدولية والإقليمية.

تذكير بقرار مجلس الأمن 2817

ذكّرت مذكرة الاحتجاج بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام (2026)، والذي حظي برعاية 136 دولة، مؤكدة على مطالبته بالوقف الفوري وغير المشروط لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك "استخدام الوكلاء"، مشددة على ضرورة أن يقوم العراق بدوره كشريك مسؤول يحفظ سيادته ويعزز استقرار محيطه.