روسيا: إحباط هجوم إرهابي استهدف مسؤولًا أمنيًا رفيعًا في موسكو

كتب : د ب أ

10:31 ص 14/04/2026

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مسؤولًا رفيع المستوى في أجهزة إنفاذ القانون بالعاصمة موسكو، مع إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في تنفيذ العملية.

وأوضح الجهاز أن العملية جاءت عقب تتبع عناصر شاركت في الإعداد لهجوم جرى التخطيط له في 2 أبريل 2026، باستخدام دراجة كهربائية مفخخة، مشيرًا إلى توقيف مواطن أوكراني من مواليد 1980، وآخر مولدوفي من مواليد 1991، بالإضافة إلى مواطن روسي من مواليد 2009، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط الهجوم ومصادرة نحو 1.5 كيلوجرام من المواد المتفجرة، كانت مخبأة داخل هيكل يشبه محطة شحن منزلية.

وذكر الجهاز أن المتهم الأول، وهو مواطن أوكراني وجندي سابق في القوات المسلحة الأوكرانية، شارك في عمليات قتالية ضد روسيا، وتم تجنيده عام 2025 من قبل جهاز الأمن الأوكراني، حيث أُرسل إلى موسكو لتنفيذ أعمال استطلاع وتجهيز العبوة الناسفة وزرعها.

أما المتهم الثاني، وهو مواطن مولدوفي، فقد تم تجنيده أيضًا في عام 2025 داخل العاصمة المولدوفية كيشينيوف، وكُلف بمهام استطلاعية، من بينها التواجد في موقع التنفيذ مسبقًا وتنظيم بث مباشر عبر الإنترنت لتحديد توقيت التفجير.

وفيما يتعلق بالمتهم الثالث، أوضح الجهاز أنه مواطن روسي تلقى أموالًا من الجانب الأوكراني مقابل تصوير موقع العملية، لتحديد المكان الأنسب لركن الدراجة الكهربائية المستخدمة في تنفيذ الهجوم.

الأمن الروسي موسكو هجوم إرهابي أوكرانيا تفجير روسيا وأوكرانيا

من خطاب كاف لمواليد كفر الشيخ.. مجاهد يخرج عن صمته ويرد على الأهلي
رياضة محلية

من خطاب كاف لمواليد كفر الشيخ.. مجاهد يخرج عن صمته ويرد على الأهلي
مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء قبل النوم
نصائح طبية

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء قبل النوم

5 علامات تدل على وجود مشكلة في الأمعاء- احذرها
نصائح طبية

5 علامات تدل على وجود مشكلة في الأمعاء- احذرها

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 14- 4: فرص ذهبية لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 14- 4: فرص ذهبية لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى تل أبيب.. ما السبب؟
شئون عربية و دولية

قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى تل أبيب.. ما السبب؟

موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض