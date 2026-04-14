أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مسؤولًا رفيع المستوى في أجهزة إنفاذ القانون بالعاصمة موسكو، مع إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في تنفيذ العملية.

وأوضح الجهاز أن العملية جاءت عقب تتبع عناصر شاركت في الإعداد لهجوم جرى التخطيط له في 2 أبريل 2026، باستخدام دراجة كهربائية مفخخة، مشيرًا إلى توقيف مواطن أوكراني من مواليد 1980، وآخر مولدوفي من مواليد 1991، بالإضافة إلى مواطن روسي من مواليد 2009، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط الهجوم ومصادرة نحو 1.5 كيلوجرام من المواد المتفجرة، كانت مخبأة داخل هيكل يشبه محطة شحن منزلية.

وذكر الجهاز أن المتهم الأول، وهو مواطن أوكراني وجندي سابق في القوات المسلحة الأوكرانية، شارك في عمليات قتالية ضد روسيا، وتم تجنيده عام 2025 من قبل جهاز الأمن الأوكراني، حيث أُرسل إلى موسكو لتنفيذ أعمال استطلاع وتجهيز العبوة الناسفة وزرعها.

أما المتهم الثاني، وهو مواطن مولدوفي، فقد تم تجنيده أيضًا في عام 2025 داخل العاصمة المولدوفية كيشينيوف، وكُلف بمهام استطلاعية، من بينها التواجد في موقع التنفيذ مسبقًا وتنظيم بث مباشر عبر الإنترنت لتحديد توقيت التفجير.

وفيما يتعلق بالمتهم الثالث، أوضح الجهاز أنه مواطن روسي تلقى أموالًا من الجانب الأوكراني مقابل تصوير موقع العملية، لتحديد المكان الأنسب لركن الدراجة الكهربائية المستخدمة في تنفيذ الهجوم.