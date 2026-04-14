أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، أن جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد قريباً، في ظل مؤشرات وصفها بـ"الإيجابية" عقب المحادثات الأخيرة.

وأوضح آصف، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، خارج مبنى البرلمان، أن الأجواء العامة بعد الجولة السابقة تعكس حالة من الرضا، مؤكداً أنه "لم تُسجل حتى الآن أي تطورات سلبية".

جولة قريبة من المفاوضات بين أمريكا وإيران

وأضاف: "لم نرَ سوى تطورات إيجابية"، معتبراً أن ذلك يعكس مساراً بنّاءً للجهود الدبلوماسية بين الطرفين، ومشدداً في الوقت ذاته على قرب انعقاد الجولة المقبلة من هذه المفاوضات.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إلى استمرار الجهود الرامية لحل الخلافات بين طهران وواشنطن، لافتاً إلى أن استمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين يعزز فرص تحقيق تقدم ملموس في المسار التفاوضي.