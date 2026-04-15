كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يرقص برفقة آخر، مع التلفظ بألفاظ خادشة للحياء، أمام أحد أقسام الشرطة بالقاهرة.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو رقص أمام قسم شرطة

وذكرت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه بالفحص أمكن تحديد هوية وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة أثناء سيره بالطريق أمام أحد أقسام الشرطة، حيث استوقف أحد المارة وطلب منه تصوير الفيديو، ثم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

