بحثًا عن المشاهدات.. القبض على عاطل رقص أمام قسم شرطة في القاهرة

كتب : علاء عمران

11:02 ص 15/04/2026

القبض على عاطل رقص أمام قسم شرطة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يرقص برفقة آخر، مع التلفظ بألفاظ خادشة للحياء، أمام أحد أقسام الشرطة بالقاهرة.

وذكرت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه بالفحص أمكن تحديد هوية وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة أثناء سيره بالطريق أمام أحد أقسام الشرطة، حيث استوقف أحد المارة وطلب منه تصوير الفيديو، ثم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟

الجيش الأمريكي: نجاح فرض حصار بحري كامل على إيران خلال أقل من 36 ساعة
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: نجاح فرض حصار بحري كامل على إيران خلال أقل من 36 ساعة
الدولار يقود الريال السعودي للانخفاض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

الدولار يقود الريال السعودي للانخفاض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
"المنحدر الحلزوني الخفي".. دراسة حديثة تحل لغز بناء الهرم الأكبر
أخبار مصر

"المنحدر الحلزوني الخفي".. دراسة حديثة تحل لغز بناء الهرم الأكبر
ساعتان يوميا.. قرار جديد بتخفيف أحمال الكهرباء في باكستان
شئون عربية و دولية

ساعتان يوميا.. قرار جديد بتخفيف أحمال الكهرباء في باكستان
بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول

أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير