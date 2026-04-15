كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، إن هناك غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة على شمال البلاد، قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، مؤكدة أن وجود السحب خلال فترات الليل يعمل على رفع درجة الحرارة الصغرى.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت في وقت سابق، أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحراره على أغلب الأنحاء اليوم الأربعاء، إذ سجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

ووفقا للهيئة، فإن هناك فرص لتكون الأتربة العالقة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت إلى أن الظاهرة المؤثرة صباحا تبقى هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.