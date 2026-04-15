أعلن حزب الله في بيانين منفصلين، اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفوا مستوطنات المطلة، وكفار جلعادي، وكريات شمونة، ودوفيف، وشلومي، ومتسوفا، ويعرا، وعفدون كفار فراديم، ونهاريا، وشافي تسيون الإسرائيلية، بصليات صاروخية، ردًّا على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال حزب الله في بيان: "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى ومدن الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:00 الأربعاء 15-04-2026 مستوطنات المطلة وكفار جلعادي وكريات شمونة بصليات صاروخيّة".

وفي بيان ثان، أعلن حزب الله أنه استهدف "عند السّاعة 08:30 الأربعاء 15-04-2026 مستوطنات دوفيف، شلومي، متسوفا، يعرا، عفدون كفار فراديم، نهاريا، شافي تسيون بصليات صاروخيّة".

وينهى حزب الله بياناته بالقول "إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا".

ضربات متبادلة بين إسرائيل وحزب الله

يذكر أن حزب الله كان قد استهدف في الثاني من مارس الماضي موقعا للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، فيما يشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الثاني من مارس الماضي غارات على لبنان.



ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة حتى الساعة. وبدأ الجيش الإسرائيلي بعد منتصف مارس الماضي تحركاً وتوغلاً داخل الأراضي اللبنانية في جنوب لبنان، ويتصدى عناصر "حزب الله" لعمليات التوغل الإسرائيلية.