كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 500 ألف دولار إلى إيران

كتب : مصراوي

08:29 ص 15/04/2026

كوريا الجنوبية وإيران

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنها قررت تقديم مساعدات إنسانية لإيران بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، بناء على طلب من منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة، أن المساعدات الإنسانية ستُسلّم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معربة عن أملها في أن يُسهم هذا الدعم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أرسلت سيئول مبعوثا خاصا إلى طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار سعي كوريا الجنوبية لضمان سلامة سفنها وأفراد طواقمها الذين ما زالوا عالقين في مضيق هرمز.

وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت الشهر الماضي مساعدات إنسانية إلى لبنان بقيمة مليوني دولار أمريكي، وفقا لروسيا اليوم.

كوريا الجنوبية وإيران كوريا الجنوبية إيران مساعدات من كوريا الجنوبية لإيران الأمم المتحدة

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
بعد انتشاره في الأسواق.. علامات بعد تناول البطيخ تكشف فساده
الجيش الأمريكي: نجاح فرض حصار بحري كامل على إيران خلال أقل من 36 ساعة
"المنحدر الحلزوني الخفي".. دراسة حديثة تحل لغز بناء الهرم الأكبر

