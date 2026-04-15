كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 500 ألف دولار إلى إيران

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنها قررت تقديم مساعدات إنسانية لإيران بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، بناء على طلب من منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة، أن المساعدات الإنسانية ستُسلّم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معربة عن أملها في أن يُسهم هذا الدعم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أرسلت سيئول مبعوثا خاصا إلى طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار سعي كوريا الجنوبية لضمان سلامة سفنها وأفراد طواقمها الذين ما زالوا عالقين في مضيق هرمز.

وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت الشهر الماضي مساعدات إنسانية إلى لبنان بقيمة مليوني دولار أمريكي، وفقا لروسيا اليوم.