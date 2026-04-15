حصل موقع «مصراوي» على أسماء 12 مصابًا، إضافة إلى وفاة شخص، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي منفلوط / الداخلة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال على طريق منفلوط / الداخلة الصحراوي الغربي، على بُعد نحو 20 كيلومترًا في اتجاه محافظة الوادي الجديد.

إخطار أمني

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود عدد من المصابين في موقع البلاغ.

انتقال الأجهزة المعنية

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن مصرع أحمد.ج.ص (15 عامًا).

أسماء المصابين ونقلهم للمستشفيات

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: يوسف.أ (18 عامًا)، أحمد.م (20 عامًا)، أحمد.م.ع (15 عامًا)، فرغلي.ن (15 عامًا)، محمد.ع (15 عامًا)، وعلى.ح (38 عامًا)، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

مصابون آخرون بمستشفى منفلوط

كما جرى نقل باقي المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى منفلوط المركزي، وهم: حماده.ر (15 عامًا)، مؤمن.ط (21 عامًا)، رجب.ش (19 عامًا)، على.د (30 عامًا)، محمد.ف (15 عامًا)، ومحمد.ع (17 عامًا).

إجراءات قانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.