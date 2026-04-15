أمريكا عادت.. ماذا قال الرئيس الأمريكي لـ بابا الفاتيكان؟

كتب : مصراوي

08:52 ص 15/04/2026

الرئيس الأمريكي وبابا الفاتيكان

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بابا الفاتيكان إلى التحرك ضد إيران، متهما إياها "بقتل 42 ألف متظاهر أعزل خلال الشهرين الماضيين".

قال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال" اليوم الأربعاء: "هل يمكن لأحد أن يُبلغ البابا ليو أن إيران قتلت ما لا يقل عن 42,000 متظاهر أعزل بريء خلال الشهرين الماضيين، وأن امتلاك إيران لقنبلة نووية أمر غير مقبول تماما شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر أمريكا عادت".

وفي وقت سابق، نصح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الفاتيكان بالاهتمام بقضايا الأخلاق والكنيسة الكاثوليكية، معلقا على الصراع بين البابا ليو الرابع عشر والرئيس الأمريكي.

وكان البابا ليو الرابع عشر يعبر في الأسابيع الأخيرة عن قلقه إزاء التصعيد في الشرق الأوسط بسبب عدوان إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وانتقد الحبر الأعظم بشدة الرئيس الأمريكي ودائرته، وفقا لروسيا اليوم.

