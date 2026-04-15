منذ فجر اليوم.. 9 شهداء و10 جرحى في غارات إسرائيلية على لبنان

كتب : مصراوي

08:25 ص 15/04/2026

آثار قصف جنوب لبنان

وكالات

استشهد 9 أشخاص وجرح 10 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ فجر اليوم، في حصيلة أولية لا تزال مرشحة للارتفاع.

وفي بلدة انصارية، أسفرت غارة إسرائيلية فجرا عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، كما استشهد 4 وأصيب 3 في غارة استهدفت مبنى في منطقة قدموس بمحيط مدينة صور.

واستهدفت غارات إسرائيلية متفرقة بلدة القليلة، وأطراف بلدتي زبقين وياطر بغارتين، إضافة إلى استهداف منطقة المحمودية في قضاء جزين.

واستهدف القصف الإسرائيلي أراض زراعية في منطقة الواسطة محيط بلدة القاسمية في قضاء صور جنوب لبنان.

وتزامنت هذه الغارات مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف مدينة بنت جبيل، في وقت أطلقت فيه رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

هذا واستهدفت غارة إسرائيلية سيارة على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة بيروت وصيدا جنوب لبنان في منطقة السعديات.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة ثانية على طريق الجية - السعديات مفرق برجا، وفقا لروسيا اليوم.

مُرحلًا من مستشفى العباسية.. إعادة المتهم بـ"مذبحة كرموز" إلى محبسه بالإسكندرية
