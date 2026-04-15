ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
كتب : آية محمد
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و9 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 15-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.
بنك مصر:
52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.49 جنيه للشراء، و52.59 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.43 جنيه للشراء، و52.53 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع.