ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و9 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 15-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.49 جنيه للشراء، و52.59 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.43 جنيه للشراء، و52.53 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع.