أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا كان يتحدث خلاله عن المفاوضات مع إيران ومضيق هرمز وانتقادات البابا ليو الرابع عشر، ليتسلم طلب طعام على باب البيت الأبيض.

وبحسب مراسل "سي إن إن"، فإنه بعد لحظات من استدعاء ترامب للصحفيين مساء اليوم الأثنين، بشكل مفاجئ إلى الجناح الغربي، فتح الباب لتحية امرأة ترتدي قميصاً مكتوباً عليه "DoorDash Grandma"، وكانت تحمل حقيبتين كبيرتين من الطعام.

وأكد مراسل "سي إن إن" أن ترامب تلقى الطلبية من ماكدونالدز خارج المكتب البيضاوي.

وقال ترامب للصحفيين المجتمعين: "هذا لا يبدو مصطنعاً، أليس كذلك؟"، قبل أن يقضي نحو 15 دقيقة في الإجابة على أسئلة تتعلق بالحرب الإيرانية، بما في ذلك المفاوضات التي لم تكلل بالنجاح خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومضيق هرمز، وانتقادات البابا ليو الرابع عشر.

ووفقاً لـ"سي إن إن"، فإن ظهور سيدة التوصيل كان مخططاً له، حيث أشاد ترامب بإيجاز بسياسته التي تلغي الضرائب على الإكراميات، والتي قالت عاملة التوصيل، واسمها الحقيقي شارون سيمونز، إنها "ساعدت عائلتي بشكل كبير".





