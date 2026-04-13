بعد تهديد ترامب.. إيران: واشنطن ستشعر "بالحنين" لسعر 4 دولارات للبنزين

كتب : وكالات

10:35 ص 13/04/2026 تعديل في 10:35 ص

محمد باقر قاليباف

حذر رئيس البرلمان في إيران محمد باقر قاليباف من تداعيات الحصار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن الأمريكيين قد يحنّون قريباً إلى أسعار البنزين الحالية.

ونشر قاليباف عبر منصة "إكس" خريطة لمحطات الوقود القريبة من البيت الأبيض، مرفقاً بتعليق دعا فيه الأمريكيين إلى الاستمتاع بالأسعار الحالية، قائلاً إن ما وصفه بـ"الحصار" سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الوقود.

وأضاف أن أسعار البنزين التي تتراوح حالياً بين 4 و5 دولارات قد تبدو منخفضة مقارنة بما قد تشهده الفترة المقبلة، في ظل التوترات المرتبطة بـمضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، أشارت بيانات جمعية السيارات الأمريكية إلى أن سعر جالون البنزين العادي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 40% منذ ما قبل اندلاع الحرب مع إيران، في انعكاس مباشر لتقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وعند سؤاله عن مستقبل أسعار النفط والغاز، قال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن الأسعار قد تنخفض أو تبقى مستقرة أو ترتفع قليلاً، لكنه توقع أن تظل ضمن نطاق قريب من المستويات الحالية، رغم التطورات الجارية.

