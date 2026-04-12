إعلان

وسائل إعلام باكستانية: وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران مستمر حتى 21 أبريل

كتب : محمد أبو بكر

01:42 م 12/04/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وسائل إعلام باكستانية، عن مصدرين، أن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران مستمر حتى 21 أبريل المقبل.

دعا إسحاق دار، وزير الخارجية الباكستاني، الولايات المتحدة وإيران إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، رغم فشل مفاوضاتهما في إسلام آباد وعدم التوصل إلى اتفاق.

وقال "دار":"من الضروري أن يواصل الطرفان التزامهما بوقف إطلاق النار"، مضيفًا:"باكستان كانت وستواصل دورها في الايام المقبلة لتسهيل المشاركة والحوار بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي عقدت في إسلام آباد قد انتهت فجر الأحد دون التوصل إلى اتفاق.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن حول عدد من القضايا، دون تحقيق الاتفاق.

وأكد أن الاتصالات والمشاورات ستستمر بين إيران وباكستان و"الأصدقاء الآخرين"، في إشارة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية رغم تعثر المفاوضات.

ويمثل انتهاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران دون اتفاق ضربة أساسية للآمال الناشئة في إيجاد مخرج لهذه الأزمة.

وكانت هذه الاجتماعات ذات أهمية كبيرة، إذ تعد أعلى مستوى من المحادثات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، ومن الصعب التقليل من مدى تعقيد المناقشات، بحسب سي إن إن.

وبعيدًا عما قيل داخل الغرفة، جرى تبادل أوراق فنية ومراجعتها مرارًا، ولكن الجانبين كانا متباعدين للغاية، ليس فقط في الجوهر، بل أيضًا في الأسلوب وطبيعة التعاطي، فقد دخل الوفدان هذه المحادثات بنهج مختلف تمامًا؛ إذ بدا أن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، يسعى إلى حل سريع نسبيًا بعد تنفيذ وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، بينما تتحرك طهران عادة بوتيرة أبطأ بكثير، وتتفاوض على المدى الطويل، بحسب سي إن إن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا وقف إطلاق النار إيران أمريكا جي دي فانس حرب إيران ترامب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية