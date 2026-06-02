كشفت قناة "المنار"، التابعة لحزب الله، عن وصول مقترح أمريكي إلى لبنان يتضمن عرضين متباينين يهدفان للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتخفيف حدة التصعيد العسكري القائم.

وأوضحت القناة اللبنانية أن المقترح الأول، الذي نقله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نص على توقف هجمات حزب الله على مستوطنات شمال إسرائيل، مقابل امتناع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، ليكون خطوة أولى نحو خفض التصعيد تدريجيا وصولا إلى وقف شامل للعمليات العسكرية دون تحديد سقف زمني.

وأوضحت القناة، أن هذا العرض قُوبل بالرفض من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، اللذين تمسكا بضرورة إعلان وقف إطلاق النار الشامل كشرط أساسي يسبق أي خطوات أخرى، معتبرين إياه المقدمة الضرورية لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

شروط تحقيق وقف إطلاق النار

وأشارت المصادر، إلى أن الموقف الإيراني ، الذي تضمن تهديدا صريحا باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي في حال واصل قصف الضاحية الجنوبية، دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم مقترح جديد ومطور.

ويتضمن مقترح ترامب الجديد وقف إطلاق النار في منطقة الضاحية ومستوطنات شمال إسرائيل، تمهيدا لإعلان وقف إطلاق النار الشامل والنهائي خلال مدة زمنية تتراوح بين 48 و72 ساعة فقط.

تنسيق لبناني بشأن وقف إطلاق النار

وأشارت القناة، إلى أنه تجري اتصالات مكثفة على الخطوط الرئاسية ومع قيادة حزب الله، فضلا عن القنوات المفتوحة مع طهران.

وتهدف هذه التحركات لبلورة موقف وطني يضمن تقيد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار الشامل، بما يفتح الطريق أمام الانسحاب الكامل وعودة النازحين إلى قراهم ومدنهم.

وأكدت "المنار"، على أن التنسيق القائم يهدف لقطع الطريق أمام أي تسريبات تجافي الحقيقة، مشددة على أن الثبات على مطلب وقف إطلاق النار الشامل هو المسار الوحيد الذي تقبله القوى الوطنية لضمان سيادة لبنان واستقراره.