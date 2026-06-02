نيويورك (أ ش أ)

انتُخب وزير خارجية بنجلاديش خليل الرحمن، اليوم الثلاثاء، رئيسًا للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في سبتمبر المقبل.

وجاء في بيان أصدرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي أن خليل الرحمن فاز على السفير القبرصي أندرياس كاكوريس في جولة تصويت متقاربة، حيث حصل الرحمن على 99 صوتاً من أصل 190 بينما حصل كاكوريس على 91 صوتاً.

يذكر أن خليل الرحمن هو مرشح منطقة آسيا والمحيط الهادئ بموجب نظام التناوب الإقليمي المعمول به في الأمم المتحدة، وسيشغل الرحمن منصبه لمدة سنة واحدة تبدأ في 8 سبتمبر المقبل.

وستتزامن فترة رئاسة خليل الرحمن للجمعية العامة للأمم المتحدة مع إحدى أهم العمليات في جدول أعمال المنظمة وهي اختيار خليفة للأمين العام أنطونيو جوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر المقبل.

وتعد الجمعية العامة هي الهيئة الأكثر تمثيلاً في الأمم المتحدة، حيث تضم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، وتتمتع كل دولة منها بحق تصويت واحد.