كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين، أن مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة عبرتا اليوم السبت مضيق هرمز.

وأوضح المسؤولون أن هاتين المدمرتين نفذتا عملية العبور دون مرافقة أي سفن تجارية، في خطوة تعكس طبيعة الانتشار العسكري الحالي في المنطقة.

تداعيات الملاحة في ظل حرب إيران

وأفاد مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" بأن عدة سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية اجتازت مضيق هرمز يوم السبت، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لم يجرِ التنسيق بشأنها مع الجانب الإيراني.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعبر فيها قطع حربية أمريكية هذا الممر الاستراتيجي منذ اندلاع حرب إيران، حيث شقت السفن طريقها من الشرق إلى الغرب باتجاه الخليج العربي، قبل أن تعود مجددا عبر المضيق نحو بحر العرب.

وذكرت المصادر، أن الهدف من هذه العملية هو تعزيز ثقة شركات الشحن والسفن التجارية في ارتياد الممر المائي، مؤكدة أن المهمة ركزت بشكل أساسي على تكريس "حرية الملاحة عبر المياه الدولية".

وتزامن هذا التحرك البحري مع انطلاق جولات محادثات السلام بين الطرفين في باكستان، مما يضفي أبعادا سياسية على المناورة العسكرية في سياق صراع إيران وأمريكا.

موقف الرئيس الأمريكي وتطهير مضيق هرمز

يُعد إعادة فتح المضيق بندا جوهريا في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين واشنطن وطهران، نظرا للأهمية الحيوية لهذا الممر الضيق في تسيير حركة الاقتصاد العالمي.

ورغم إعلان التهدئة، لا يزال حجم الملاحة ضئيلا للغاية؛ حيث رصدت التقارير عبور 3 ناقلات نفط عملاقة فقط صباح السبت، في ظل اعترافات مسؤولين أمريكيين بأن السفن التجارية كانت تخشى التحرك بسبب الترهيب الإيراني.

من جانبه، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" يوم السبت، أن التهديدات الإيرانية باحتمالية غرق السفن عبر الألغام البحرية هي الأداة الوحيدة المتبقية لطهران لممارسة الترهيب.

وأعلن ترامب بدء عملية لتطهير مضيق هرمز، واصفا إياها بأنها "خدمة مقدمة لدول العالم"، ومن بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا، لضمان استقرار إمدادات الطاقة بعيدا عن أهوال حرب إيران.

الرد الإيراني وتكذيب رواية عبور السفن مضيق هرمز

في المقابل، وصفت الحكومة الإيرانية عبر وسائل إعلامها الرسمية عملية العبور بأنها انتهاك صريح لاتفاق وقف إطلاق النار، مهددة باستهداف السفن الحربية.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن مسؤول أمني نفيه القاطع لما أورده موقع أكسيوس، مؤكدا عدم مرور أي قطعة بحرية أمريكية عبر المضيق منذ سريان التهدئة في صراع إيران وأمريكا.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "فارس" أن القوات الإيرانية أخطرت وفد طهران المفاوض برصد تحرك لمدمرة أمريكية انطلقت من ميناء الفجيرة صوب مضيق هرمز.

وأكدت الوكالة أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني بصدور أوامر بضرب المدمرة خلال 30 دقيقة إذا لم تتوقف عن التقدم، مشيرة إلى أن السفينة الأمريكية تراجعت عن مسارها نتيجة ما وصفته بـ"الرد الحازم" للقوات الإيرانية.