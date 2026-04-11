سجلت الساعات الأولى من فجر السبت، سقوط ضحايا ومصابين في صفوف المواطنين بقطاع غزة، جراء غارات وعمليات برية وبحرية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة.

وأكد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن مقاتلات إسرائيلية استهدفت حاجزا أمنيا يقع في "بلوك 9" بمخيم البريج وسط القطاع، بالقرب من صيدلية طيبة، ما تسبب في ارتقاء 6 شهداء على الأقل ووقوع عدة جرحى.

قصف مكثف في خان يونس

وفي المنطقة الجنوبية، شنت طائرة مسيرة هجوما بإلقاء قنبلة على خيمة مخصصة للنازحين في حي الرقب الغربي ببلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين.

بالتزامن مع ذلك، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها في عرض بحر خان يونس، فيما نفذت الدبابات قصفا مكثفا استهدف المناطق الوسطى والشرقية من المدينة.

أما في مدينة غزة، قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف منشآت ومبانٍ مدنية في الجهة الشرقية، تزامنا مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة شرقي وشمالي المدينة.

إحصائيات الضحايا منذ أكتوبر

وكشفت وزارة الصحة في غزة عن بيانات محدثة توضح حجم الخسائر البشرية منذ 10 أكتوبر الماضي؛ حيث وصل إجمالي الشهداء المسجلين إلى 749 شهيدا، وبلغت أعداد الجرحى نحو 2060 مصابا.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين 759 شهيدا من تحت أنقاض المباني التي تعرضت للتدمير بفعل عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي.