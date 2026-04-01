تشغيل الموقف العمومي بمدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد إزالة الإشغالات

كتب : أميرة يوسف

04:19 م 01/04/2026

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية تشغيل الموقف العمومي بمدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وذلك عقب الجولة التفقدية التي أجراها اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، والتي شدد خلالها على ضرورة إزالة الإشغالات والتعديات وتنظيم حركة النقل داخل المدينة.

وفي هذا السياق، تابعت لجنة خدمات مدينة المستقبل، برئاسة أحمد مدحت الصولي، أعمال تشغيل الموقف، المقام على مساحة 1000 متر ويضم 3 حارات مخصصة لسيارات الأجرة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وخدمة المواطنين بشكل منظم.

رفع المخلفات وتطوير البنية الأساسية

شهد الموقف أعمال رفع للقمامة والمخلفات، إلى جانب صيانة وإصلاح 4 أعمدة إنارة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل الموقف.

تنسيق مروري لضبط حركة السائقين

تم التنسيق مع إدارة مرور أبوصوير لإلزام السائقين بالتحميل من داخل الموقف فقط، ومنع الوقوف العشوائي بالشوارع.

التأكيد على الالتزام بالتعريفة وخطوط السير

جرى التنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة وخطوط السير المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل والمواصلات بمدينة المستقبل، من خلال القضاء على العشوائيات وفرض الانضباط بالشوارع.

