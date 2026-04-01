علق مصدر من نقابة المهن الموسيقية على ما يتردد حول تدهور الحالة الصحية للمطرب هاني شاكر، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي بالعناية المركزة في المستشفى الذي يخضع فيه للعلاج بفرنسا.

وقال المصدر، وهو أحد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ "مصراوي": "ما يثار عن الحالة الصحية للمطرب الكبير هاني شاكر غير صحيح بالمرة".

تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية

وتابع المصدر: "الحالة الصحية للفنان مستقرة تماماً، وما يشاع من وقت لآخر حول تدهور حالته أو تواجده في حالة حرجة بغرفة العناية المركزة في باريس غير حقيقي. وللأسف، لا يراعي من يروج لهذه الشائعات قلق أسرة فنان كبير بحجمه، خاصة أن زوجته سبق وأعلنت استياء الأسرة من تلك الأخبار الكاذبة التي تؤثر أيضاً على محبيه وجمهوره".

يُذكر أن الإعلامية سهير جودة قد علقت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" لتنفي الشائعات، حيث كتبت: "أمير الغناء العربي بخير.. لا تصدقوا الشائعات.. اللهم احفظه وامنحه الصحة والعافية، ولا ترينا فيه إلا ما يسر قلوبنا".

