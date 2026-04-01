إعلان

"حالته مستقرة".. الموسيقيين ترد على شائعات تدهور حالة هاني شاكر

كتب : مصطفى حمزة

03:28 م 01/04/2026

هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق مصدر من نقابة المهن الموسيقية على ما يتردد حول تدهور الحالة الصحية للمطرب هاني شاكر، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي بالعناية المركزة في المستشفى الذي يخضع فيه للعلاج بفرنسا.

وقال المصدر، وهو أحد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ "مصراوي": "ما يثار عن الحالة الصحية للمطرب الكبير هاني شاكر غير صحيح بالمرة".

تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية

وتابع المصدر: "الحالة الصحية للفنان مستقرة تماماً، وما يشاع من وقت لآخر حول تدهور حالته أو تواجده في حالة حرجة بغرفة العناية المركزة في باريس غير حقيقي. وللأسف، لا يراعي من يروج لهذه الشائعات قلق أسرة فنان كبير بحجمه، خاصة أن زوجته سبق وأعلنت استياء الأسرة من تلك الأخبار الكاذبة التي تؤثر أيضاً على محبيه وجمهوره".

يُذكر أن الإعلامية سهير جودة قد علقت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" لتنفي الشائعات، حيث كتبت: "أمير الغناء العربي بخير.. لا تصدقوا الشائعات.. اللهم احفظه وامنحه الصحة والعافية، ولا ترينا فيه إلا ما يسر قلوبنا".

هاني شاكر مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق