حالة الطقس.. الأرصاد: موجة عدم استقرار استثنائية.. وذروة الأمطار مساء اليوم

كتب : محمد عبدالناصر

12:57 م 01/04/2026 تعديل في 04:19 م
تصوير- اسلام فاروق:

قالت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهي موجة استثنائية تتزامن مع بداية فصل الربيع، في مشهد يعكس أجواء شتوية مفاجئة.

وأوضحت غانم أن سبب هذه التقلبات يرجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى طقس غير مستقر يتضمن أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة، بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت أن اليوم يشهد ذروة الموجة من حيث نشاط الرياح وسقوط الأمطار، مع انتشار غطاء سحابي كثيف من السحب المتنوعة، تسبب بالفعل في سقوط أمطار على السواحل الشمالية، إلى جانب مناطق من جنوب الوجه البحري، وسيناء، والقاهرة، وشمال الصعيد.

وأكدت أن ذروة الحالة الجوية ستكون خلال الفترة من مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، مع تفاوت شدة الأمطار من منطقة لأخرى، وقد تختلف حدتها داخل نفس المحافظة.

وأشارت إلى أن الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن تدريجيًا اعتبارًا من منتصف يوم الخميس وحتى صباح الجمعة، حيث تقل سرعة الرياح وتضعف فرص سقوط الأمطار، خاصة على السواحل الشمالية.


