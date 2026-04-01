أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقّع أمرا تنفيذيا يشدد قواعد الانتخابات في الولايات المتحدة.

وينص الأمر التنفيذي، الذي تم توقيعه مساء الثلاثاء، على عمل قوائم وطنية للناخبين المؤهلين، وتشديد إجراءات التحقق من جنسية الناخبين، ووضع قواعد جديدة للتصويت عبر البريد.

وبحسب البيت الأبيض، يهدف الأمر إلى تعزيز نزاهة الانتخابات وضمان اقتصار التصويت على المواطنين الأمريكيين فقط، وذلك رغم أن عمليات التدقيق المتكررة والبيانات تظهر أن معدلات التزوير في الانتخابات منخفض للغاية بالولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الأمر اعتبارا من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر المقبل، فيما يراه المنتقدون تعديا محتملا على صلاحيات الولايات.