قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، إن أي مكان ستنطلق منه هجمات أمريكية ضد بلاده سيقابل برد قوي وشديد من قبل القوات الإيرانية، مؤكدا أن طهران لن تتوانى عن حماية أمنها القومي.

وانتقد قاليباف، السياسة الأمريكية المتبعة في المنطقة، معتبرا أن الولايات المتحدة أصبحت "دمية بيد نتنياهو" وبدأت الحرب بناء على تصورات خاطئة، مشددا على أن إيران اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الموقف الميداني.

الهجمات الإيرانية والأهداف المحددة

أكد محمد باقر قاليباف أن القوات الإيرانية هاجمت الأهداف التي حددتها مسبقا، مشيرا إلى أن التحركات العسكرية لا تزال تمضي بدقة وفق المخطط الذي أعدته القيادة سلفا.

ولفت رئيس البرلمان الإيراني، إلى أن الهجمات الإيرانية الأخيرة أصبحت تتم بعدد أقل من المقذوفات ولكن بإصابات أكثر نجاحا ودقة، معتبرا أن هذا التطور يعد دليلا ملموسا على تراجع كفاءة الدفاعات الجوية لدى الطرف الآخر.

إيران تحذر من استهداف البنى التحتية

وصف قاليباف استهداف المراكز غير العسكرية والمنشآت الحيوية في بلاده بأنه ناتج عن حالة من اليأس والعجز، موضحا أن استهداف البنى التحتية يمثل تجاوزا للخطوط الحمراء.

وهدد قاليباف بشكل صريح بأنه في حال استمر الطرف الآخر في ضرب المنشآت الحيوية، فإن إيران ستبدأ فورا بالرد بالمثل دون أي تردد، مشيرا إلى أن بنك الأهداف الإيراني جاهز للتنفيذ وفقا لمقتضيات الميدان.