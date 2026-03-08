إعلان

رئيس البرلمان الإيراني: سنرد بقوة على مصدر أي هجوم أمريكي ضدنا

كتب : محمود الطوخي

10:28 م 08/03/2026

محمد باقر قاليباف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، إن أي مكان ستنطلق منه هجمات أمريكية ضد بلاده سيقابل برد قوي وشديد من قبل القوات الإيرانية، مؤكدا أن طهران لن تتوانى عن حماية أمنها القومي.

وانتقد قاليباف، السياسة الأمريكية المتبعة في المنطقة، معتبرا أن الولايات المتحدة أصبحت "دمية بيد نتنياهو" وبدأت الحرب بناء على تصورات خاطئة، مشددا على أن إيران اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الموقف الميداني.

الهجمات الإيرانية والأهداف المحددة

أكد محمد باقر قاليباف أن القوات الإيرانية هاجمت الأهداف التي حددتها مسبقا، مشيرا إلى أن التحركات العسكرية لا تزال تمضي بدقة وفق المخطط الذي أعدته القيادة سلفا.

ولفت رئيس البرلمان الإيراني، إلى أن الهجمات الإيرانية الأخيرة أصبحت تتم بعدد أقل من المقذوفات ولكن بإصابات أكثر نجاحا ودقة، معتبرا أن هذا التطور يعد دليلا ملموسا على تراجع كفاءة الدفاعات الجوية لدى الطرف الآخر.

إيران تحذر من استهداف البنى التحتية

وصف قاليباف استهداف المراكز غير العسكرية والمنشآت الحيوية في بلاده بأنه ناتج عن حالة من اليأس والعجز، موضحا أن استهداف البنى التحتية يمثل تجاوزا للخطوط الحمراء.

وهدد قاليباف بشكل صريح بأنه في حال استمر الطرف الآخر في ضرب المنشآت الحيوية، فإن إيران ستبدأ فورا بالرد بالمثل دون أي تردد، مشيرا إلى أن بنك الأهداف الإيراني جاهز للتنفيذ وفقا لمقتضيات الميدان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران بنك الأهداف الإيراني الغضب الملحمي زئير الأسد أمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مع ابنته كيان".. محمد صلاح يشارك الجماهير 4 صور جديدة
رياضة عربية وعالمية

"مع ابنته كيان".. محمد صلاح يشارك الجماهير 4 صور جديدة
أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
رياضة محلية

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
إيران تحذّر: أمريكا تستخدم سماء جيراننا لضربنا.. والأمن الإقليمي في خطر
شئون عربية و دولية

إيران تحذّر: أمريكا تستخدم سماء جيراننا لضربنا.. والأمن الإقليمي في خطر
بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وزيادة الدولار.. هل سترتفع أسعار الأجهزة
اقتصاد

بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وزيادة الدولار.. هل سترتفع أسعار الأجهزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان