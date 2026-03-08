أ ب

أعلنت الدفاعات المدنية في السعودية، مساء الأحد، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بعد سقوط مقذوف عسكري على منطقة سكنية في محافظة الخرج.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في بيان إن القتيلين يحملان الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، فيما جميع المصابين من الجنسية البنجلاديشية.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع نتيجة سقوط قذيفة عسكرية في منطقة مأهولة بالسكان، ما أدى إلى وقوع الضحايا وإصابة عدد من المقيمين.

وتعد هذه أول خسائر بشرية تعلنها السعودية منذ اندلاع الحرب في المنطقة قبل نحو أسبوع.