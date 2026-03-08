إعلان

السعودية: قتيلان و12 مصابًا منذ بدء الحرب إثر سقوط مقذوف على منطقة سكنية

كتب : مصراوي

07:11 م 08/03/2026 تعديل في 09/03/2026

صواريخ باليستية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أ ب

أعلنت الدفاعات المدنية في السعودية، مساء الأحد، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بعد سقوط مقذوف عسكري على منطقة سكنية في محافظة الخرج.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في بيان إن القتيلين يحملان الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، فيما جميع المصابين من الجنسية البنجلاديشية.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع نتيجة سقوط قذيفة عسكرية في منطقة مأهولة بالسكان، ما أدى إلى وقوع الضحايا وإصابة عدد من المقيمين.

وتعد هذه أول خسائر بشرية تعلنها السعودية منذ اندلاع الحرب في المنطقة قبل نحو أسبوع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج إيران السعودية مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
شئون عربية و دولية

إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
أخبار وتقارير

نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
"مع ابنته كيان".. محمد صلاح يشارك الجماهير 4 صور جديدة
رياضة عربية وعالمية

"مع ابنته كيان".. محمد صلاح يشارك الجماهير 4 صور جديدة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة